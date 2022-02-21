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В пригородах Луганска прогремели новые взрывы

В пригородах Луганска прогремели новые взрывы

Новые взрывы раздаются в пригородах Луганска, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.


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