В пригородах Луганска прогремели новые взрывы
Новые взрывы раздаются в пригородах Луганска, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.
Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
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