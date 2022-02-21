Один мирный житель погиб в понедельник из-за обстрелов ВСУ, заявили в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике в понедельник из-за обстрелов со стороны ВС Украины погиб один мирный житель, повреждено три школы, два дома и линия электропередач. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

"В результате украинской агрессии погиб один мирный житель, повреждены три школы... Два жилых дома... Кроме того, повреждена линия электропередач в Петровском районе города Донецка, подстанция 35 кВ "Чекист" в Старомихайловке, обесточена Донецкая фильтровальная станция, ограничено водоснабжение республики", - сказал журналистам представитель ведомства.