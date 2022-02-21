Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона утверждает, что у российского президента Владимира Путина якобы есть "план по вторжению" на Украину, но сам план не приводят. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, как считают на Даунинг-стрит, возможности для дипломатии еще не исчерпаны.

"Разведданные, которые мы видим, говорят о том, что Россия намерена начать вторжение, и план президента Путина, по сути, уже запущен", - цитирует газета Telegraph представителя премьера.

Он не уточнил, о каком именно плане идет речь

"Крайне важно, что мы по-прежнему считаем, что есть окно для дипломатии", - отметил британский политик.