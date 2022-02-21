Медведев назвал признание ДНР и ЛНР единственным выходом для Москвы

Признание ДНР и ЛНР останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию и не будет никаких признаков улучшения. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я только что сказал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, что находится всецело в компетенции президента страны. Но по тем признакам, что мы сейчас видим, это ситуация по всей вероятности улучшаться не будет", - сообщил Медведев в ходе заседания Совета Безопасности.