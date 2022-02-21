Путин сообщил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР

Решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР будет принято сегодня. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил Владимир Путин на заседании Совет безопасности, члены которого поддержали обращение самопровозглашенных республик.

"Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание", — сказал президент в конце заседания Совета Безопасности.

Помимо Путина, в нем также принимали участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие члены Совета.

Ранее с такой просьбой признать независимость к российскому лидеру обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

