Главы ДНР и ЛНР обратились к Путину

Главы самопровозглашенных республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР.

"От имени всего народа Донецкой республики просим вас признать ДНР как независимое демократическое правовое социальное государство. Также просим рассмотреть заключение договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой народной республики и Российской Федерацией предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", – как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Пасечник, в свою очередь, отметил, что ЛНР была вынуждена обратиться к России с организацией эвакуации мирного населения на территорию РФ. По его словам, имеющаяся информация говорит о том, что в скором времени Украина начнет полномасштабные наступательные действия в Донбассе.

"Прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики. Также прошу рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Луганской народной республики и Российской Федерацией, включая взаимодействие в сфере обороны", – заявил Пасечник.

Ранее в республиках Донбасса заявили о массированном обстреле населенных пунктов со стороны позиций украинской армии. Сообщалось о применении минометов, гранатометов и пулеметов.