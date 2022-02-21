Австралийский парламентарий подчеркнул необходимость признания и осуждения Геноцида армян

Вице-спикер НС, руководитель группы дружбы Армения-Австралия Ишхан Сагателян 21 февраля в формате видеоконференции провел встречу с сопредседателями межпарламентской группы дружбы Австралия-Армения Т.Циммерманом и Дж.Фитсгиббоном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, во встрече также участвовали исполнительный директор Австралийского бюро Ай Дата А.Кайсерян и ответственный по политическим вопросам М.Гологосян.

И.Сагателян поблагодарил парламентариев Австралии за развитие армяно-австралийских связей, выразив готовность к дополнительным усилиям для развития налаженных связей и придания им нового качества.

Вице-спикер положительно оценил сбалансированную позицию Австралии по Арцахской проблеме, подчеркнув признание независимости Республики Арцах крупным штатом Новый Южный Уэльс.

В ходе встречи также затронут вопрос признания Геноцида армян. “Надеюсь, настанет день справедливости, и Австралия полностью признает факт Геноцида армян. Это также необходимо для предотвращения новых геноцидов”, - отметил вице-спикер НС, коснувшись в этом контексте начала процесса установления армяно-турецких отношений. И.Сагателян подчеркнул, что Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана, и этот вопрос должен решаться в рамках Минской группы ОБСЕ.

Сопредседатель межпарламентской группы дружбы Австралия-Армения Дж.Фитсгиббон также особо выделил признание и осуждение Геноцида армян, а также объединение усилий международного сообщества в предотвращении впредь подобных действий.

Собеседники обсудили дальнейшее развитие армяно-австралийских отношений, а также другие вопросы, представляющие обоюдный интерес.