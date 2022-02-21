В Вене началось внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ

Внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины началось в Вене.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее сообщалось, что все страны ОБСЕ могут принять участие в спецзаседании. В белорусском посольстве в Вене уточнили, что посол Белоруссии на внеочередном заседании постсовета ОБСЕ попытается побудить партнеров к реальному диалогу и объяснить логику и смысл действий Минска в ситуации обострения кризиса, добавив, что позиция Минска не изменилась.

В воскресенье представитель Польши при ОБСЕ Адан Халасиньский сообщил, что по просьбе Украины польское председательство созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Он уточнил, что пригласил к участию в заседании специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена и руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халита Чевика.

Заседания постоянного совета ОБСЕ проходят регулярно раз в неделю - по четвергам. Их созывает и возглавляет действующий председатель в ОБСЕ (в настоящий момент - Польша) или его представитель. В состав постсовета входят делегаты 57 государств-участников, на заседании выступают, как правило, постоянные представители стран при ОБСЕ или их заместители. При необходимости созываются чрезвычайные заседания постоянного совета, которые могут проходить в любой будний день.