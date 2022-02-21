В Ереване состоялось заседание бюро Парламентской ассамблеи “Евронест”

В Ереване 21 февраля состоялось заседание бюро Парламентской ассамблеи “Евронест”. В заседании приняли участие главы делегаций парламентов стран-членов Восточного партнерства Армении, Грузии и Украины, а также политических групп Европарламента.

В ходе заседания депутаты стран Восточного партнерства представили информацию о текущих политических процессах в их странах. Также были обсуждены вопросы, связанные с безопасностью и политической ситуацией в Европейском Союзе и регионе Восточного партнерства.

22 февраля в Ереване в СКК им.К.Демирчяна состоятся заседания комитетов Евронест по политическим вопросам, правам человека и демократии, энергетической безопасности, экономической интеграции, сближению правовых норм и конвергенции с политикой ЕС, социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу.