Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Анталью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в министерской встрече "астанинского формата" по Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция планирует провести встречу глав МИД "астанинского формата" в Анталье в марте.

"Не все проблемы решены. Сейчас вот в Анталье состоится тоже встреча и двусторонняя с участием нашего министра, и трехсторонняя встреча министров иностранных дел гарантов "астанинского" процесса", - сказал Богданов на ближневосточной конференции клуба "Валдай".