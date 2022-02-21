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Секретарь Совбеза Армении представил послу Швеции позицию Еревана по Нагорному Карабаху

Секретарь Совбеза Армении представил послу Швеции позицию Еревана по Нагорному Карабаху

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян 21 февраля встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Швеция в Республике Армения Патриком Свенсоном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СБ Армении, по просьбе посла секретарь Совета безопасности представил позицию Армении по нормализации армяно-турецких отношений и долгосрочному политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте стороны подчеркнули важность долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Секретарь Совета безопасности также представил усилия правительства Республики Армения по структурным и содержательным реформам Вооруженных сил.

В ходе встречи стороны также затронули широкий круг вопросов, связанных с укреплением демократии и защитой прав человека, улучшением состояния окружающей среды и смягчением последствий изменения климата.


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