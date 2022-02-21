В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло сегодня в девяти километрах от села Самеба на юге Грузии, как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Толчки были зафиксированы в 16:17 по местному времени, сообщил центр сейсмического мониторинга. Гипоцентр находился на глубине 9 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло