Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-02-22

ЕРЕВАН, 21 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 21 февраля, курс доллара США сократился на 0.30 драмa и составил 478.70 драм. Курс евро сократился на 0.82 драмa и составил 543.80 драм. Курс российского рубля сократился на 0.10 драмa и составил 6.22 драм. Курс британского фунта вырос на 0.17 драмa и составил 652.66 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 15.95 драмa и составила 29143.57 драм. Цена серебра выросла на 2.62 драмa и составила 365.83 драм. Цена платины выросла на 174.28 драмa и составила 16791.1 драм.