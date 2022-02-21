Азиатские индексы снизились - 21-02-22
ТОКИО, 21 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 февраля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.78% и составил 26910.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.71% и составил 1910.68 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3490.61 пункта, а HANG SENG снизился на 0.65% и составил 24170.07 пункта.
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