"Америабанк" удостоился очередного приза Международной финансовой корпорации по финансированию торговли

В рамках X Ежегодного конкурса по финансированию торговли, организуемого членом Группы Всемирного банка IFC (Международная финансовая корпорация), "Америабанку" был вручен очередной приз: банк был признан лучшим банком - эмитентом на Кавказе в 2021 году.

Награды IFC присуждаются ее лучшим международным партнерам за выдающиеся достижения и эффективное сотрудничество.

Сохраняя лидирующую позицию на армянском рынке финансирования торговли, банк придает большое значение оценке своей деятельности на региональном уровне со стороны одного из лучших международных партнеров.

В рамках Глобальной программы торгового финансирования (GTFP) "Америабанк" под эгидой IFC предоставлял краткосрочное и среднесрочное финансирование торговли, что обеспечило реализацию крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, энергетике и промышленности путем приобретения современного энергосберегающего оборудования.

ЗАО "Америабанк" - один из динамично развивающихся банков Армении, один из самых стабильных, крупных финансовых институтов, развивающихся в сфере цифровизации в стране. Являясь первым инвестиционным банком в Армении, Америабанк является универсальным банком, предоставляющим полный спектр инновационных корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг. Америабанк по итогам 2021 года по всем основным финансовым показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль капитал) - ведущий банк Армении. Для получения дополнительной информации, можете посетить сайт: www.ameriabank.am