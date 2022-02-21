Потери Украины от распространения информации о вторжении составляют $2-3 млрд в месяц, а спекулятивное давление на валютный рынок страны из-за таких сообщений оценивается в $1,5-2 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК-Украина замглавы офиса украинского президента Ростислав Шурма.

"Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас $2-3 млрд в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс, <...> это порядка $1,5-2 млрд", - сказал он.

Представитель офиса президента сказал также, что для стабилизации экономики необходимы $4-5 млрд. "Подушки в $4-5 млрд должно быть достаточно, чтобы продолжать государственные программы, которые мы запланировали. Но внешняя ситуация может меняться", - сказал Шурма.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В то же время посольства ряда иностранных государств эвакуировали свой персонал из Киева и призвали сограждан покинуть Украину из соображений безопасности из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.