СМИ: Макрон отложил на неделю выдвижение на выборах из-за переговоров о кризисе на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил на неделю выдвижение своей кандидатуры на предстоящих в апреле президентских выборах, чтобы сейчас полностью посвятить время урегулированию кризиса на Украине. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник радиостанция RMC со ссылкой на ближний круг сотрудников французского лидера.

"Ситуация на Украине смешала все карты", - объяснил изменение планов президента один из его советников. Первоначально речь шла о 21 февраля, но "все выходные Макрон посвятил переговорам с иностранными лидерами, в том числе дважды беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным".

Теперь в качестве вероятных сроков выдвижения Макрона политические эксперты называют девятую неделю года. Она начнется 28 февраля.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 10 и 24 апреля. Несмотря на то что действующий президент не объявил о решении баллотироваться на второй срок, он лидирует в соцопросах. Свои голоса в первом туре ему готовы отдать не менее четверти избирателей. Это обеспечивает действующему президенту солидный отрыв от соперников уже в первом туре. Официальная предвыборная кампания начнется 4 марта с завершением регистрации кандидатов.