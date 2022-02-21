ВС Азербайджана открыли беспорядочный огонь по позициям, прилегающим к селам Шош и Тагавард: Армия обороны

Министерство обороны Азербайджана распространило очередное ложное сообщение, согласно которому подразделения Армии обороны Арцаха якобы 20-21 февраля открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в районе сел Шош и Тагавард.

«Факты, изложенные в заявлении Минобороны Азербайджана, являются полной ложью. На самом деле в указанном районе сами ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня, открыв беспорядочный огонь в направлении позиций Армии обороны. В связи с нарушением режима прекращения огня пострадавших нет», - сообщает «Арменпресс».

По данным Армии обороны, о факте нарушения режима прекращения огня азербайджанскими подразделениями было доложено командованию российских миротворческих сил.