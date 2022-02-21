СНБ Республики Арцах ответила на объявление Араика Арутюняна в розыск со стороны Азербайджана

Служба национальной безопасности Республики Арцах распространила заявление. Как сообщили «Арменпресс» в СНБ Арцаха, в заявлении говорится:

«Учитывая обеспокоенность, возникшую в нашем обществе в связи с распространенным сообщением прокуратуры Азербайджанской Республики о привлечении к ответственности президента Республики Арцах, Служба национальной безопасности Арцаха заверяет, что служба в состоянии обеспечить безопасность как государственных должностных лиц, в лице президента республики, так и каждого гражданина Республики Арцах и лиц, посетивших Арцах, осуществляя дополнительные мероприятия».

Начальник Следственного управления генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов заявил, что азербайджанские правоохранители намерены в кратчайшие сроки «арестовать» президента Арцаха Араика Арутюняна. Согласно азербайджанским источникам, прокуратура Баку обвиняет Арутюняна в «ракетном обстреле Гянджи».