В российском МИД назвали присутствие США в Сирии нелегитимным

Присутствие США в Сирии нелегитимно, непонятно, каковы результаты их борьбы с терроризмом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Американское присутствие в Сирии, не только за Евфратом, но и на юге в районе Ат-Танфа нелегитимно. Оно не подкрепляется и не утверждалось в Совете безопасности (ООН), легитимное руководство в Дамаске не просило об этом. В данном случае вопрос очень важный в целом: какая стратегия у американцев в той же Сирии, что они хотят?" - сказал Богданов на ближневосточной конференции клуба "Валдай".

"Если наши американские партнеры говорят, что они там только для того, чтобы бороться с терроризмом, то у меня вопрос, сколько эта борьба будет продолжаться и где ее конкретные результаты?" - добавил он.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.