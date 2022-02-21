Азербайджан объявил в розыск Роберта Кочаряна и Сержа Саркисяна

Азербайджан объявил в розыск второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саркисяна.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом заявил начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев.

Он отметил, что указанные лица, якобы, с февраля 1988 года «организовывали собрания с целью разжигания национальной вражды, ненависти между армянским и азербайджанским народами».