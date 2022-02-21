ФСБ РФ сообщила об ударе, нанесенном Украиной по пункту Службы пограничных отрядов Ростовской области
Федеральная Служба безопасности Российской Федерации сообщает, что 21 февраля в 9:50 снарядом неустановленного вида, выпущенного с территории Украины, полностью разрушен пункт Службы пограничных отрядов Ростовской области.
«Он находится примерно в 150 метрах от российско-украинской границы, пострадавших нет, на месте работают саперы», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении ФСБ.
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