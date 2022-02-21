Время в Ереване: 11:07:36,   21 Февраль

ФСБ РФ сообщила об ударе, нанесенном Украиной по пункту Службы пограничных отрядов Ростовской области

ФСБ РФ сообщила об ударе, нанесенном Украиной по пункту Службы пограничных отрядов Ростовской области

Федеральная Служба безопасности Российской Федерации сообщает, что 21 февраля в 9:50 снарядом неустановленного вида, выпущенного с территории Украины, полностью разрушен пункт Службы пограничных отрядов Ростовской области.

 «Он находится примерно в 150 метрах от российско-украинской границы, пострадавших нет, на месте работают саперы», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении ФСБ.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]