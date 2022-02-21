21 февраля министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял сопредседателей Парламентской ассамблеи «Евронест» Андрюса Кубилюса и Маку Бочоришвили. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве иностранных дел, во встрече участвовала и глава делегации НС РА в Парламентской ассамблее Евронест Мария Карапетян.

Министр иностранных дел Армении выразил удовлетворение динамикой развития партнерства Армения-ЕС, высоко оценив в этом контексте роль парламентской дипломатии. Арарат Мирзоян поблагодарил Европарламент за выражение принципиальной позиции по ряду важных для Армении вопросов. Собеседники обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в рамках Восточного партнерства.

Сопредседатели Парламентской ассамблеи «Евронест» высоко оценили реформы в Армении в области демократии, верховенства права и борьбы с коррупцией, также и свободные и прозрачные внеочередные выборы в Армении, прошедшие в июне 2021 года в условиях множественных вызовов.

Министр иностранных дел Республики Армения и сопредседатели Парламентской ассамблеи «Евронест» затронули широкий круг вопросов региональной безопасности и стабильности.

Коснувшись гуманитарных вопросов, требующих безотлагательного решения, министр Мирзоян подчеркнул необходимость возвращения армянских военнопленных и незаконно удерживаемых в Азербайджане гражданских лиц. Глава МИД подчеркнул недопустимость продолжающегося нарушения Азербайджаном норм международного права, невыполнения решения Международного суда ООН о промежуточных мерах.

Была подчеркнута необходимость полноценного возобновления переговорного процесса по всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

На встрече обсуждался и процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.