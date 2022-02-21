Для участия в заседаниях комиссий ПА «Евронест» в Армению прибыли 2 азербайджанских депутата

В Ереван для участия в заседаниях бюро и комиссий Парламентской ассамблеи «Евронест» прибыли два депутата азербайджанского Парламента.

Как передает «Арменпресс», об этом в ходе брифинга с журналистами сообщила депутат Национального собрания Армении, руководитель армянской делегации в ПА «Евронест» Мария Карапетян.

По ее словам, в Ереван прибыли два депутата азербайджанского Парламента и один сопровождающий.

«Насколько я помню, один депутат беспартийный, другой - депутат правящей партии «Новый Азербайджан». Я их еще не видела, страны принимают такие делегации, теперь согласно ротации - наша очередь. Мы всех прибывших в Армению гостей должны принимать на должном и высоком уровне», - отметила Карапетян.

Мария Карапетян отметила, что никакой неформальной встречи не планируется, и азербайджанские депутаты не планируют контактов с прессой.