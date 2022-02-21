Вице-премьер Республики Армения принял нунция Святого Престола Жозе Авелину Бетанкура

Вице-премьер Амбарцум Матевосян 21 февраля принял нунция Святого Престола в Армении, архиепископа Жозе Авелину Бетанкура. Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате вице-премьера, Амбарцум Матевосян приветствовал нунция и подтвердил заинтересованность и приверженность Армении еще большему углублению межгосударственных отношений со Святым Престолом.

Высоко оценив решение Святого Престола в 2021 году открыть в Ереване Апостольскую нунциатуру, вице-премьер подчеркнул, что оно свидетельствует о значении межгосударственных связей Армения-Святой Престол и развитий в нашем регионе.

Архиепископ Жозе Авелину Бетанкур поздравил с 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Святым Престолом и подчеркнул, что 30-летнее сотрудничество основано на 2000-летних дружественных отношениях.

Вице-премьер высоко оценил послания понтифика в ходе и после 44-дневной войны против Арцаха, его призывы к немедленному освобождению военнопленных и об оказании гуманитарной помощи, и попросил, чтобы Папа Франциск продолжил в своих молитвах и посланиях упоминать о скорейшем возвращении на родину армянских военнопленных и задерживаемых гражданских лиц.

В ходе встречи, в числе других вопросов, были затронуты возможность и важность участия Святого Престола в работах по защите, сохранению и восстановлению армянских духовных и историко-культурных памятников в районах, перешедших под контроль Азербайджана вследствие 44-дневной войны.