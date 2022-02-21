Время в Ереване: 11:07:36,   21 Февраль

Совет стран ЕС одобрил выделение новой макрофинансовой помощи Украине

Совет стран ЕС одобрил выделение новой макрофинансовой помощи Украине

Совет стран ЕС в понедельник окончательно одобрил выделение нового пакета макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро, говорится в его сообщении.

"ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь на сумму 1,2 миллиарда евро в виде кредитов для укрепления стабильности на Украине... Совет завершил процедуру согласования сегодня, всего через 21 день после того, как Еврокомиссия представила свое предложение (о выделении этой помощи - ред.)", - говорится в релизе.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]