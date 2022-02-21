Вакцина Pfizer доступна в первичных звеньях охраны здоровья

Поступившая партия вакцины Pfizer от COVID-19 уже распределена и доступна в первичных звеньях охраны здоровья - в поликлиниках, также и в мобильных пунктах вакцинации. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

Вакцинироваться вакциной Pfizer могут все лица старше 12 лет (для 12 и 18-летних с разрешения родителя).

В качестве бустерного компонента вакцина Pfizer для лиц старше 18 лет, может применяться не менее чем через 3 месяца после полного курса вакцинации.