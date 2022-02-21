Вакцина Pfizer доступна в первичных звеньях охраны здоровья
14:03, 21 Февраль, 2022
Поступившая партия вакцины Pfizer от COVID-19 уже распределена и доступна в первичных звеньях охраны здоровья - в поликлиниках, также и в мобильных пунктах вакцинации. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.
Вакцинироваться вакциной Pfizer могут все лица старше 12 лет (для 12 и 18-летних с разрешения родителя).
В качестве бустерного компонента вакцина Pfizer для лиц старше 18 лет, может применяться не менее чем через 3 месяца после полного курса вакцинации.
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