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Армения планирует провести переподготовку учителей диаспоры

Армения планирует провести переподготовку учителей диаспоры

Армения планирует расширить арменоведческие центры, качественно улучшить их, а также провести переподготовку учителей диаспоры.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 21 февраля сообщил замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян.

«Мы разработали три стратегических направления: создание среды инклюзивного образования, системы управления образованием, а также обеспечение конкурентоспособности. У нас  есть проблемы с экспортом армянских образовательных продуктов, таких как ТУМО. Мы должны суметь развиваться созвучно со всем миром», - отметил Мартиросян.


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