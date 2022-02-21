Делегация, возглавляемая Кареном Андреасяном, встретилась в Иране с Амином Хосейном Рахими

20 февраля начался официальный визит министра юстиции Республики Армения Карена Андреасяна в Исламскую Республику Иран. Первая встреча министра была с министром юстиции Ирана Амином Хосейном Рахими.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся правовой сферы.

Министры юстиции двух стран подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут сотрудничать в области прав человека, борьбы с коррупцией, прав детей и международного права, реализации Конвенции ООН против коррупции и по ряду других сфер.

Достигнуты договоренности об углублении сотрудничества, в том числе о формировании совместной комиссии, о расширении действия Соглашения «О правовой помощи по гражданским и уголовным делам между РА и ИРИ».

Вечером в честь министра юстиции Армении министром юстиции Ирана был дан официальный ужин.