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Делегация, возглавляемая Кареном Андреасяном, встретилась в Иране с Амином Хосейном Рахими

Делегация, возглавляемая Кареном Андреасяном, встретилась в Иране с Амином Хосейном Рахими

20 февраля начался официальный визит министра юстиции Республики Армения Карена Андреасяна в Исламскую Республику Иран. Первая встреча министра была с министром юстиции Ирана Амином Хосейном Рахими.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся правовой сферы.

Министры юстиции двух стран подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут сотрудничать в области прав человека, борьбы с коррупцией, прав детей и международного права, реализации Конвенции ООН против коррупции и по ряду других сфер.

Достигнуты договоренности об углублении сотрудничества, в том числе о формировании совместной комиссии, о расширении действия Соглашения «О правовой помощи по гражданским и уголовным делам между РА и ИРИ».

Вечером в честь министра юстиции Армении министром юстиции Ирана был дан официальный ужин.


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