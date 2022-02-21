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Армен Григорян встретился с вице-председателем Парламентской ассамблеи «Евронест» Андрюсом Кубилюсом

Армен Григорян встретился с вице-председателем Парламентской ассамблеи «Евронест» Андрюсом Кубилюсом

21 февраля секретарь Совета безопасности Армен Григорян встретился с депутатом Европарламента, вице-председателем Парламентской ассамблеи «Евронест» Андрюсом Кубилюсом. Как передает «Арменпресс» в Совете безопасности сообщили, что на встрече  присутствовала и чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Армении Инга Станите-Толочкиене.

Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности и стабильности. Секретарь Совета безопасности представил собеседнику позиции Республики Армения относительно стабильности в регионе, долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, разблокирования всех региональных коммуникаций и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Армен Григорян подчеркнул необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Он представил гуманитарные вопросы, требующие срочного разрешения, подчеркнув необходимость скорейшего возвращения армянских военнопленных, заложников и других лиц и сохранения армянского исторического, культурного и духовного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль.

Вице-председатель Парламентской ассамблеи «Евронест» Андрюс Кубилюс высоко оценил ход демократических реформ в Армении и подчеркнул, что Литовская Республика готова расширять рамки двустороннего сотрудничества и способствовать углублению двустороннего сотрудничества между Арменией и ЕС.


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