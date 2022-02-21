Ваграм Думанян представил 2 основные цели Стратегии развития образования до 2030 года

В основе проекта Стратегии государственной программы развития образования Республики Армения до 2030 года лежат две цели.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, созванной 21 февраля, сообщил министр ОНКС Ваграм Думанян.

«Таланты имеют все люди. Основная цель - раскрыть их. Каждый должен иметь возможность самовыражения», - подчеркнул Думанян.

Обозначив вторую цель стратегии, он отметил, что на всех этапах образование должно быть качественным, конкурентоспособным, основанным на национальных ценностях. Министр отметил, что все это должно способствовать развитию, укреплению и прогрессу Армении.

«Хочу подчеркнуть, что представленная стратегия созвучна программе правительства Республики Армения, а также Стратегии трансформации Армении до 2050 года», - сказал Ваграм Думанян.