Никто не может отказаться от вызова в следственную комиссию по расследованию обстоятельств войны: Андраник Кочарян

Андраник Кочарян, председатель следственной комиссии, созданной для расследования обстоятельств развязанных 27 сентября 2020 года боевых действий, уверяет, что никто из приглашенных не может отказаться от вызова. Как передает «Арменпресс», об этом Кочарян сказал в открытой части рабочего обсуждения, организованного следственной комиссией.

Кочарян сообщил, что участвуют члены, делегированные родителями без вести пропавших, погибших военнослужащих, независимые советники - Артак Гаспарян и Гарик Мхитарян. Также бывший командующий Армией обороны генерал-лейтенант Самвел Бабаян. Закрытые заседания записываются на видеокамеру и сохраняются в архиве, Кочарян заверил, что ни один эпизод не будет потерян. По его словам, людей к работе комиссии приглашают по мере необходимости.

По словам Кочаряна, при вызове в комиссию, все должны являться. «Никто не может отказаться от приглашения. Многие пытаются политизировать эту тему, говорят, что не хотят приезжать, комиссия незаконная. Нет, это законно изначально, потому что это конституционное требование. Более того, это гораздо более легитимно, поскольку впервые в работе нашей комиссии будут принимать участие члены, делегированные родными погибших», - сказал Кочарян.

Периодически председатель комиссии, с разрешения ее членов, будет предоставлять журналистам некоторую информацию. Кочарян подчеркнул, что закон о государственной тайне будет действовать в полном объеме.

«Трудно сказать, когда мы придем к выводу, но этот вывод должен быть как можно более совершенным. В результате работы следственной комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны мы пришли к заключению, но главное недовольство заключалось в том, что заключение было недоступно для общественности, оно имелось в распоряжении государственных учреждений. Но я думаю, что через какое-то время она также будет открыта и для общественности», - сказал Кочарян.

Касаясь заявления бывшего начальника Генерального штаба ВС РА, бывшего начальника Военно-контрольной службы Министерства обороны, генерал-полковника Мовсеса Акопяна, что он не собирается присутствовать на заседаниях комиссии, Кочарян выразил мнение, что у Акопяна будет время отозвать свое заявление. «Нравственное значение этих работ огромно. Господин Акопян, я уверен, в комиссию обязательно придет. В противном случае он должен будет публично отвечать на вопросы, которые мы ему должны были задать», - сказал Кочарян, призвав Акопяна и всех официальных лиц не делать подобных заявлений.

Рабочее обсуждение продолжилось в закрытом формате.

Оппозиция ранее заявила, что не будет участвовать в работе следственной комиссии.