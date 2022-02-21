Франция со всеми сторонами подготовит саммиты по кризису вокруг Украины

Франция вместе с другими заинтересованными сторонами примет участие в подготовке саммитов, посвященных урегулированию кризиса вокруг Украины. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в понедельник в Елисейском дворце по итогам серии телефонных разговоров, проведенных в минувшие сутки президентом Эмманюэлем Макроном с лидерами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом.

"Президент республики провел телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, - говорится в сообщении. - Он предложил провести саммит сначала между президентами Байденом и Путиным, а затем с участием всех заинтересованных сторон по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе". Макрон намерен "принять участие в подготовке этих дискуссий", отметили в администрации французского лидера.

Как информировали в Елисейском дворце, президенты России и США "каждый со своей стороны выразили согласие с принципами проведения такого саммита". Его повестку "подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время их встречи в четверг, 24 февраля". Как уточняется в сообщении, "такой саммит может состояться только в том случае, если Россия не вторгнется на Украину".

Макрон также в минувшие сутки беседовал с украинским лидером Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучали утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.