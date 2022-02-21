Дети с потребностями в особых условиях образования и развития получат государственное финансирование

В рамках государственной программы развития образования Республики Армения до 2030 года дети, нуждающиеся в особых условиях образования и развития, дети из социально необеспеченных, многодетных семей и из других групп, имеющих первоочередное право, с сентября этого года станут получать государственное финансирование. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, созванной 21 февраля, сообщила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян.

Для сферы дошкольного образования проектом государственной программы развития образования до 2030 года установлено, что до конца срока данной стратегии они должны достичь того, чтобы во всех населенных пунктах были доступны дошкольные услуги, и каждая семья могла бы пользоваться этими услугами.

«С точки зрения финансирования политика государства заключается в обеспечении финансирования групп, испытывающих затруднения в доступности дошкольного образования, таких как дети с особыми потребностями в развитии, дети из социально неблагополучных многодетных семей и из других приоритетных групп. С сентября этого года они станут получать государственное финансирование»,- отметила Жанна Андресян.