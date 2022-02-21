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В Иране разбился военный самолет

В Иране разбился военный самолет

Самолет ВВС Ирана разбился в понедельник в районе расположенного на северо-западе страны города Тебриз. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что самолет упал в районе спортивного комплекса на бульваре Монджам в черте города. Информация о жертвах не приводится.

Причины происшествия не уточняются.


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