В Иране разбился военный самолет
Самолет ВВС Ирана разбился в понедельник в районе расположенного на северо-западе страны города Тебриз. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что самолет упал в районе спортивного комплекса на бульваре Монджам в черте города. Информация о жертвах не приводится.
Причины происшествия не уточняются.
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