В Иране разбился военный самолет

Самолет ВВС Ирана разбился в понедельник в районе расположенного на северо-западе страны города Тебриз. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что самолет упал в районе спортивного комплекса на бульваре Монджам в черте города. Информация о жертвах не приводится.

Причины происшествия не уточняются.