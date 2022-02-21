В Армении за прошедший день подтверждено 293 случая заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 21 февраля в Армении подтверждено 415 757 случаев заражения COVID-19, 392 080 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 338 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 13 749 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 3 192 тестов. Подтверждено 293 случая заболевания COVID-19, вылечились 1 474 заболевших, есть 16 летальных исходов.

Всего проведено 2 864 871 тестирований.