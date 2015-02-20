- 14:22 В Польше начались международные военные учения Saber Strike
- 14:12 Совет стран ЕС одобрил выделение новой макрофинансовой помощи Украине
- 14:03 Вакцина Pfizer доступна в первичных звеньях охраны здоровья
- 13:48 Армения планирует провести переподготовку учителей диаспоры
- 13:45 Делегация, возглавляемая Кареном Андреасяном, встретилась в Иране с Амином Хосейном Рахими
- 13:33 Южная Корея призвала КНДР возобновить диалог
- 13:18 Армен Григорян встретился с вице-председателем Парламентской ассамблеи «Евронест» Андрюсом Кубилюсом
- 13:06 Ваграм Думанян представил 2 основные цели Стратегии развития образования до 2030 года
- 13:00 Президент США обсудит с лидерами G7 ситуацию вокруг Украины
- 12:53 Никто не может отказаться от вызова в следственную комиссию по расследованию обстоятельств войны: Андраник Кочарян
- 12:43 Франция со всеми сторонами подготовит саммиты по кризису вокруг Украины
- 12:35 Дети с потребностями в особых условиях образования и развития получат государственное финансирование
- 12:27 Более 61 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в РФ
- 11:49 Государственный министр Арцаха надеется на мирное разрешение ситуации в Донбассе
- 11:30 В Иране разбился военный самолет
- 11:14 В Армении за прошедший день подтверждено 293 случая заболевания COVID-19
- 10:17
- 09:44 В Ереване издан новый сборник статей об участии Армении в процессе Евразийской экономичесой интеграции
- 08:44 Саркис Адамян забил первый гол в составе «Брюгге»
- 20.02-18:18 Армения и Арцах едины в справедливой борьбе за реализацию прав армян Арцаха: МИД
- 20.02-17:15 Число жертв оползней и паводка в Бразилии превысило 150
- 20.02-16:54 Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 45 минут
- 20.02-16:23 COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 73 новых случая заражения
- 20.02-16:01 В Армении ожидается погода без осадков, потеплеет на 2-3 градуса
- 20.02-15:21 Спасатели потушили пожар в селе Айгезард Араратской области
15:10, 15.02.2022
1665 просмотров “Историко-культурное наследие не должно становиться политическим инструментом”: ЮНЕСКО об отправке миссии в Арцах
09:05, 14.02.2022
1624 просмотров Отношения с Арменией имеют прочную основу: эксклюзивное интервью министра иностранных дел Аргентины
21:06, 15.02.2022
1238 просмотров В Москве откроется многофункциональный ТЦ, который облегчит вход армянского производителя на российский рынок
20:07, 15.02.2022
1082 просмотров Депутаты Европарламента бьют тревогу об опасности уничтожения армянского историко- культурного наследия Арцаха
10:15, 14.02.2022
1024 просмотров Подкаст-100 идей: военспецы предлагают новый бронежилет с максимальной защитой, который легче и в разы доступнее