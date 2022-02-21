Саркис Адамян забил первый гол в составе «Брюгге»

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Саркис Адамян стал автором гола в составе нового клуба.

Как передает «Арменпресс», в 28 туре чемпионата Бельгии «Арменпресс» одержал победу над «Эйпеном» со счетом 3:1.

Саркис Адамян, который не был в стартовом составе «Брюгге», вышел на замену на 75-й минуте и стал автором гола на 90-й минуте.

В чемпионате Бельгии по футболу «Брюгге» занимает 2-е место в турнирной таблице и имеет 54 очка.