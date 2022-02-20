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Армения и Арцах едины в справедливой борьбе за реализацию прав армян Арцаха: МИД

Армения и Арцах едины в справедливой борьбе за реализацию прав армян Арцаха: МИД

Министерство иностранных дел Армении выступила с заявлением по случаю Дня возрождения Арцаха. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“20 февраля 1988 года Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области принял историческое решение бороться мирными средствами за реализацию права на самоопределение, прекращение многолетней политики этнической дискриминации и чисток в отношении армян Арцаха.

Эти события 1988 года заложили основу общеармянскому движению по борьбе за свободную, достойную и безопасную жизнь на собственной родине  и защиту прав. 

Спустя 34 года после этих событий, несмотря на произошедшие бедствия: осуществленные Азербайджанской ССР жестокие погромы, этнические чистки, а также две кровопролитные карабахские войны, Армения и Арцах продолжают быть едиными в справедливой борьбе за реализацию национальных устремлений, государственность и суверенитет, права армян Арцаха и международное признание родины”.


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