Число жертв оползней и паводка в Бразилии превысило 150

Число жертв оползней и паводка, вызванных сильными дождями, в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 152, из них 27 несовершеннолетние. Об этом в субботу сообщает телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы. Ранее сообщалось о 136 погибших.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших, 165 продолжают числиться пропавшими. В поисках заняты 500 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры. По их оценкам, шансы найти выживших спустя четверо суток после трагедии составляют не более 7%. Поисковые работы в субботу осложнялись сильным туманом, накрывшим город, и продолжающимися осадками.

Как сообщалось ранее, экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и 230 мелких инцидентах, 80 жилым зданиям нанесен ущерб, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города, где во вторник за шесть часов выпало 260 мм осадков (больше месячной нормы), объявили траур и ввели режим ЧС.