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Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 45 минут

Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 45 минут

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

"Телефонный разговор с президентом Путиным длился 1 час 45 минут. Президент Республики в настоящее время разговаривает по телефону с президентом Зеленским", - сообщили в Елисейском дворце.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ранее Макрон созвонился с Путиным в воскресенье. Перед этим, в субботу вечером, французский лидер поговорил с Зеленским.

 


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