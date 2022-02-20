Телефонный разговор Путина и Макрона продолжался 1 час 45 минут

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

"Телефонный разговор с президентом Путиным длился 1 час 45 минут. Президент Республики в настоящее время разговаривает по телефону с президентом Зеленским", - сообщили в Елисейском дворце.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ранее Макрон созвонился с Путиным в воскресенье. Перед этим, в субботу вечером, французский лидер поговорил с Зеленским.