COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 73 новых случая заражения

В течение одного дня в Арцахе по состоянию на 11:00 часов 20 февраля было проведено 203 тестирования коронавируса, в результате чего было установлено 73 случая заболевания, в том числе – у детей. Стационарное лечение принимают 56 человек.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения РА.

Согласно источнику, в Арцахе в 2022 году было проведено 7808 тестов, подтверждено 2540 случаев коронавирусной болезни. Всего в результате коронавируса было зафиксировано 27 случаев смерти.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – ваше и ваших близких.

Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Минздрава Арцаха – в рабочие дни – с 9:00-16։00 часов, в субботу – с 10:00-14:00 часов, в медобъединении «Аревик», в районных медицинских объединениях Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно источнику, информация о вакцинации предоставляется с 9։00-17։00 часов по тел. 047-94-32-27.