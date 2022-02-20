В Армении ожидается погода без осадков, потеплеет на 2-3 градуса
16:01, 20 Февраль, 2022
На территории Армении днем 20 февраля, 21-25 февраля ожидается ппреимущественно погода без осадков.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения со ссылкой на Центр Гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения.
«Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с.
Температура воздуха днем 20 февраля повысится на 2-3 градуса», - говорится в сообщении.
Согласно источнику, днем 20 февраля, в Ереване 21-25 февраля ожидается погода без осадков.
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