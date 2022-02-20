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Спасатели потушили пожар в селе Айгезард Араратской области

Спасатели потушили пожар в селе Айгезард Араратской области

20 февраля в 09:19 часов в Араратский областной отдел  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в одном из домов на улице Чкаловка в селе Айгезард вспыхнул пожар.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета областного пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Согласно источнику, в 09:49 возгорание локализовали, в 09:56 потушили. Сгорели две кухни дома (около 20 квадратных метров).

 

 

 


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