Председатель Следственного комитета РФ поручил возбудить уголовные дела после гибели жителей в ЛНР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в Донбассе, сообщается на сайте ведомства. Об этом передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье утром два мирных жителя погибли в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате атаки украинских силовиков в районе населенного пункта Пионерское. Кроме того, из-за обстрела в направлении Коминтерново мирный житель получил контузию.