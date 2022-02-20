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Председатель Следственного комитета РФ поручил возбудить уголовные дела после гибели жителей в ЛНР

Председатель Следственного комитета РФ поручил возбудить уголовные дела после гибели жителей в ЛНР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в Донбассе, сообщается на сайте ведомства. Об этом передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье утром два мирных жителя погибли в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате атаки украинских силовиков в районе населенного пункта Пионерское. Кроме того, из-за обстрела в направлении Коминтерново мирный житель получил контузию.


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