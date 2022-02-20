По случаю 34-й годовщины Арцахского движения президент Арутюнян отдал дань уважения памяти павших героев

По случаю 34-й годовщины Арцахского движения президент Республики Арцах Араик Арутюнян в сопровождении высших должностных лиц республики, военных и прибывших накануне из Республики Армения членов общественной инициативы «В защиту Арцаха» посетил городской мемориальный комплекс и отдал дань уважения памяти погибших героев.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах, глава государства посетил также Степанакертский военный пантеон, где возложил цветы к могилам героев, павших при защите Родины.