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По случаю 34-й годовщины Арцахского движения президент Арутюнян отдал дань уважения памяти павших героев

По случаю 34-й годовщины Арцахского движения президент Арутюнян отдал дань уважения памяти павших героев

По случаю 34-й годовщины Арцахского движения президент Республики Арцах Араик Арутюнян в сопровождении высших должностных лиц республики, военных и прибывших накануне из Республики Армения членов общественной инициативы «В защиту Арцаха» посетил городской мемориальный комплекс и отдал дань уважения памяти погибших героев.

Как сообщили Арменпресс в  аппарате президента Республики Арцах, глава государства посетил также Степанакертский военный пантеон, где возложил цветы к могилам героев, павших при защите Родины.


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