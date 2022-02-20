Ушел из жизни скрипач, лютнист Мартин Ерицян

На 91-м году жизни ушел из жизни скрипач, лютнист, мастер по изготовлению струнных инструментов, профессор Ереванской государственной консерватории им. Комитаса Мартин Ерицян.

Как передает Арменпресс, Дом-музей Арама Хачатуряна сделал запись на своей странице в Facebook, отметив:

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня со своей земной жизнью простился наш любимый скрипач, лютнист, профессор ЕГК Мартин Шахеныч.

Он был давним близким другом и партнером Дома֊музея Арама Хачатуряна.

Весь коллектив Дома-музея Арама Хачатуряна скорбит о смерти любимого мастера.

Покойтесь с миром, дорогой Мартин Шахеныч.

Мартин Ерицян был мастером-лютнистом, основателем изготовления лютни в Армении, сыном Шахена Ерицяна.

Он создал около 500 скрипок, 200 альтов, 29 виолончелей, 12 гитар, 1 уд, 26 канонов, 15 кемани, 7 тенор кемани и др.

«Правильно изготовленные инструменты с годами становятся лучше», - отмечал мастер музыкальных инструментов.

Мартин Ерицян родился 31 января 1932 года в Ереване. Музыкальное образование получил в ереванской музыкальной школе им. Александра Спендиаряна (класс Гоар Акопян), в Ереванском музыкальном училище, окончил Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса, после аспирантуры поступил в квартет филармонии Армении в качестве второго скрипача. В составе квартета в 1969 году в Брюсселе принял участие в международном музыкальном конкурсе имени королевы Елизаветы.

С гастролями выступал во Франции, Италии, России и других странах

Преподавал на кафедре квартета Ереванской государственной консерватории им. Комитаса (профессор). В 1985 году уехал в Чехословакию, где работал с известным лютнистом Владимиром Пиларжем в его мастерской.

Удостоен многочисленных наград и дипломов, в том числе приза Международного конкурса имени Страдивари в Италии (1980), медали "За трудовые заслуги" (2020).