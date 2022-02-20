Секретарь Совета Безопасности Республики Арцах направил послание по случаю Дня возрождения Арцаха
Секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян направил послание по случаю Дня Возрождения Арцаха, отметив, что власти Арцаха после войны действуют с целью создания условий для достойной жизни.
Об этом Арменпресс сообщили в Совете Безопасности Республики Арцах.
В послании Виталия Баласаняна говорится:
«Уважаемые соотечественники!
20 февраля 1988 года стало символом решимости, героизма, свободы и единства нашего народа.
Общенациональное, законное и справедливое Движение было воспринято Азербайджаном с характерным для него варварством, навязыванием войны. Ценой больших страданий, тысяч жертв мы дошли до победного конца в этой битве и приступили к реализации священной задачи - восстановления Арцаха, но враг развязал новую катастрофу.
Жестокая война отняла у нас тысячи молодых людей, Азербайджан оккупировал большую часть наших земель, но план по окончательному уничтожению Арцаха снова не был реализован – мы навсегда в Арцахе, полные непоколебимой воли сохранить эту священную землю, поскольку наши корни здесь очень глубоки.
Дорогие арцахцы,
Будьте уверены, что власти Арцаха после войны работают с целью создания условий для достойной жизни. К сожалению, каждый наши будни небезопасны, но поверьте, делается все возможное для обеспечения полного мира.
Поздравляю всех нас с Днем возрождения Арцаха, желаю твердости воли и оптимизма.
Добра всем нам».
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