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Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепом

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепом

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги: в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари. Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепом (движение только при использовании колесных цепей)

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 


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