На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги: в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари. Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепом (движение только при использовании колесных цепей)

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.