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Главы МИД Армении и Канады обсудили важные вопросы международной и региональной повестки дня

Главы МИД Армении и Канады обсудили важные вопросы международной и региональной повестки дня

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 февраля встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  Республики Армения,  министры иностранных дел выразили удовлетворение в связи с эффективным сотрудничеством, основанным на взаимном уважении и общих ценностях: демократия, верховенство закона и защита прав человека. Министр Жоли подтвердила содействие Канады повестке демократических реформ в Армении.

Была обоюдно выражена готовность предпринять практические шаги по укреплению положительной динамики армяно-канадских отношений.

В ходе беседы главы МИД обсудили также ряд важных вопросов международной и региональной повестки.


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